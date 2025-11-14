Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Dans les yeux de Lya Intégrale

Carbone, Justine Cunha

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lya, 21 ans, vit en fauteuil roulant depuis qu'un mystérieux chauffard l'a renversée avant de prendre la fuite. Mais la jeune fille n'a pas renoncé à découvrir son identité. C'est pourquoi elle intègre aujourd'hui, comme stagiaire, le cabinet du médiatique Maître Martin de Villegan, qui avait obtenu des parents de Lya qu'ils renoncent à toute poursuite contre de l'argent... L'enquête est lancée. Elle réservera bien des dangers. Revivez en édition intégrale ? augmentée de bonus et d'une conclusion inédite ! ? le plus prenant des thrillers jeunesse !

Par Carbone, Justine Cunha
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Carbone, Justine Cunha

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans les yeux de Lya Intégrale par Carbone, Justine Cunha

Commenter ce livre

 

Dans les yeux de Lya Intégrale

Carbone, Justine Cunha

Paru le 14/11/2025

200 pages

Editions Dupuis

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808502658
9782808502658
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.