Dans les yeux de Lya Intégrale

Lya, 21 ans, vit en fauteuil roulant depuis qu'un mystérieux chauffard l'a renversée avant de prendre la fuite. Mais la jeune fille n'a pas renoncé à découvrir son identité. C'est pourquoi elle intègre aujourd'hui, comme stagiaire, le cabinet du médiatique Maître Martin de Villegan, qui avait obtenu des parents de Lya qu'ils renoncent à toute poursuite contre de l'argent... L'enquête est lancée. Elle réservera bien des dangers. Revivez en édition intégrale ? augmentée de bonus et d'une conclusion inédite ! ? le plus prenant des thrillers jeunesse !