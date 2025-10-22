Inscription
#Polar

Godspeed

Romain Hugault, Eloi Rousseau

1930, dans l'Amérique de la grande dépression, Lloyd Fairbanks génie de la mécanique et jeune pilote condamné à effectuer des baptêmes au-dessus du grand canyon se voit proposer un job à Los Angeles. Si Lloyd ne laisse pas passer sa chance, il ignore que cet univers qui a tout pour lui faire tourner la tete peut s'avérer mortel et à quel point y triompher est bien plus difficile que de s'y perdre. Au cours d'un apprentissage aussi rapide qu'intense, notre héros va apprendre à se comporter en gentlemen et s'attacher à un mentor qui se révèle chaque jour plus complexe qu'il n'y parait.

Par Romain Hugault, Eloi Rousseau
Chez EP média

|

Auteur

Romain Hugault, Eloi Rousseau

Editeur

EP média

Genre

Historique

Godspeed

Romain Hugault, Eloi Rousseau

Paru le 19/11/2025

48 pages

EP média

14,50 €

9782889326617
