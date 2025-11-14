La fabrique de l'enfance

On ne naît pas enfant, on le devientA par la surdité de l'Adulte. Cet ouvrage viseA à défaire l'âgeA (commeA "A évidence biologiqueA ")A et l'enfance (comme état de "A dépendance objectiveA "), A de la même manière queA Judith Butler àA défaitA le genreA ouA Elsa DorlinA a défaitA la race. A De fait, la notion d'âge a longtemps échappé à une approche en termes de rapports sociauxA de pouvoirA : A il paraît que lesA enfants ne travaillent pas, A et qu'onA les protègeâ¦A Pourtant, rien n'obsède plus l'Adulte que la mise en activité forcée des enfantsA : A nier leA consentement des mineur·esA afinA de préserver l'ordre capitaliste. Cette silenciation est une projection performativeA : A faire taireA du fait d'avoir été tu·e.