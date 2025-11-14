Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Hercule et Maurice

Luc Legeais, Gaëtan Dalle Fratte, Hélène Cordier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maurice le dragon découvre qu'il est malade. Les principaux symptômes le poussent à éternuer des torrents de flammes. Cela se révèle quelque peu problématique dans sa bonne entente avec le village. Le docteur local n'étant guère spécialiste de l'anatomie dragon, il faut que Maurice, s'il veut guérir, retourne vers les siens, mais il faut pour cela accepter de faire face aux griefs passés. Le voyage est propice à l'échange entre ce dragon qui refuse un modèle des relations basées sur la domination et un jeune garçon qui n'a connu que cette façon de fonctionner...

Par Luc Legeais, Gaëtan Dalle Fratte, Hélène Cordier
Chez Jarjille

|

Auteur

Luc Legeais, Gaëtan Dalle Fratte, Hélène Cordier

Editeur

Jarjille

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hercule et Maurice par Luc Legeais, Gaëtan Dalle Fratte, Hélène Cordier

Commenter ce livre

 

Hercule et Maurice

Luc Legeais, Gaëtan Dalle Fratte, Hélène Cordier

Paru le 14/11/2025

32 pages

Jarjille

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493649263
9782493649263
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.