A l'ecole de Jacques Lacan

Collectif Ouvrage, Alejandro Dagfal

Ce livre d'entretiens offre les témoignages de onze personnesqui, alors âgées d'une vingtaine d'années, sont arrivées à l'Ecole freudienne deParis à un moment où Jacques Lacan, son fondateur, était déjà une célébrité. Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, ces jeunes se sontlancés dans une aventure qui, d'après leur récit, allait changer leur vie. Certains sont devenus psychanalystes - voire chefs d'école -, et d'autres, desintellectuels très reconnus. Deux d'entre eux ont fait une analyse chez Lacan, deux ont été "en contrôle" avec lui, et deux, enfin, ont même traversél'expérience de "la passe" . Tous ont fourni des témoignagesprécieux sur les multiples expériences qu'ils ont pu faire dans un monde quileur semblait aussi nouveau que fascinant.

A l'ecole de Jacques Lacan

Collectif Ouvrage, Alejandro Dagfal

Paru le 07/10/2025

200 pages

Editions Stilus

30,00 €

9791095543657
