#Essais

Le guide de la naissance naturelle

Fleure Bleue, Ina May Gaskin

Forte de ses quarante années d'expérience, Ina May Gaskin examine les pratiques d'obstétrique proposées aux femmes, afin de les aider à choisir celles qui sont réellement à leur avantage. Au fil de récits de naissance rayonnants de joie et de confiance, elle compose une merveilleuse bible de l'accouchement et nous fait redécouvrir une sagesse oubliée : l'ouverture du corps est liée à l'ouverture de l'âme, ce qui donne à l'enfantement sa pleine dimension spirituelle. Enfin, autre secret bien gardé qu'elle met en lumière : l'accouchement est un acte de la vie sexuelle, que certaines femmes vivent comme une expérience orgasmique ou extatique. Un livre sans tabou, indispensable pour les futures mères comme pour les professionnels de santé. Préface du Dr Michel Odent, ancien directeur de la maternité de l'hôpital de Pithiviers. Traduit de l'américain et adapté par Claire Bernet-Rollande. Nouvelle édition enrichie de 30 illustrations, par @fleureee. bleue sur Instagram.

Fleure Bleue, Ina May Gaskin
Chez Mamaéditions.com

|

Auteur

Fleure Bleue, Ina May Gaskin

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Grossesse et maternité

Le guide de la naissance naturelle

Fleure Bleue, Ina May Gaskin

Paru le 22/10/2025

384 pages

Mamaéditions.com

35,00 €

9782845946835
