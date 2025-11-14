L'Antisémitisme aujourd'hui

A rebours des discours dominants, Antony Lerman interroge la confusion croissante autour de l'antisémitisme contemporain. Fort de quarante ans de recherches, il démonte la reconfiguration politique du terme, en particulier la manière dont la critique d'Israël est de plus en plus assimilée à de l'antisémitisme. Il montre comment cette évolution sert des intérêts idéologiques, brouille les repères et fragilise la lutte contre la haine réelle des Juifs. A l'heure où la liberté d'expression est menacée, où la cause palestinienne est criminalisée et les débats de plus en plus polarisés, ce livre propose une lecture rigoureuse, documentée et salutaire d'un débat miné et instrumentalisé.