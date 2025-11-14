Inscription
#Essais

L'Antisémitisme aujourd'hui

Diane Gilliard, Antony Lerman

A rebours des discours dominants, Antony Lerman interroge la confusion croissante autour de l'antisémitisme contemporain. Fort de quarante ans de recherches, il démonte la reconfiguration politique du terme, en particulier la manière dont la critique d'Israël est de plus en plus assimilée à de l'antisémitisme. Il montre comment cette évolution sert des intérêts idéologiques, brouille les repères et fragilise la lutte contre la haine réelle des Juifs. A l'heure où la liberté d'expression est menacée, où la cause palestinienne est criminalisée et les débats de plus en plus polarisés, ce livre propose une lecture rigoureuse, documentée et salutaire d'un débat miné et instrumentalisé.

Par Diane Gilliard, Antony Lerman
Chez Editions Critiques

|

Auteur

Diane Gilliard, Antony Lerman

Editeur

Editions Critiques

Genre

Actualité politique France

L'Antisémitisme aujourd'hui

Antony Lerman trad. Diane Gilliard

Paru le 14/11/2025

480 pages

Editions Critiques

28,00 €

9782487232129
