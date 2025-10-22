Inscription
#Essais

De la Bible au poème

Frédéric Boyer, François Philippe

La poésie d'inspiration biblique représente tout un pan de la littérature qu'on ne saurait ignorer. Qu'a-t-elle de si particulier ? Rien, précisément. Car la référence biblique n'y joue pas, comme on pourrait l'attendre, en faveur d'une uniformisation. Elle prend en outre à rebours certaines réputations, hissant des auteurs peu reconnus au faîte de leur art, déclassant au contraire quelques auteurs de renoms qui, au contact de la Bible, perdent l'incise de leur plume au profit d'une entreprise de persuasion. Entreprise originale, cette anthologie montre la façon dont ce patrimoine singulier qu'est la Bible sert d'inspiration et de repoussoir à travers les siècles, de Victor Hugo à Serge Gainsbourg. Outre qu'elle répond à un vide béant de l'histoire de la littérature, cette anthologie a cela d'original qu'elle rassemble des autrices et des auteurs au-delà du prisme de la confession, dans une hétéroclicité de voix, des plus contemporaines (Frédéric Boyer, Sylvie Germain, MC Solaar) aux plus anciennes (Clément Marot), des plus pieuses aux plus insolentes (Serge Gainsbourg).

Frédéric Boyer, François Philippe
Labor et Fides

|

Auteur

Frédéric Boyer, François Philippe

Editeur

Labor et Fides

Genre

Critique Poésie

De la Bible au poème

François Philippe

Paru le 29/10/2025

Labor et Fides

26,00 €

9782830918779
