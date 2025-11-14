Patates Tome 2

"Il est des oeuvres dont on ne sort pas indemne. Je me souviens de la première fois que j'ai lu Edgar Allan Poe, et toute la frayeur qui m'a envahi. J'ai un souvenir ému de mon premier Proust, et de la force qui se dégageait de chaque phrase. J'ai tant voyagé avec Baudelaire, vibré avec Rimbaud, rêvé avec Jules Verne, ri avec Molière... La littérature est une porte ouverte sur des mondes remplis d'émotions, une autoroute vers l'amour, la beauté et tout ce qui fait de nous des êtres humains. Et je... ah oui, Patates II... Ben... je ne l'ai pas encore lu. Mais ça a l'air rigolo."