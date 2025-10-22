Inscription
#Manga

MMA - Mixed Martial Artists Tome 16

Hiroki Endo

Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. Le combat entre Ayako et Kaoru se poursuit et la tension est à son comble. Au vu de leur détermination et de leur énergie, toutes deux mériteraient de l'emporter, mais un duel n'admet hélas qu'un seul vainqueur. Quant à Meguru, il entre en scène face à un talentueux combattant qui le met en grande difficulté à cause de son allonge, en dépit de la stratégie que Kenichirô et lui ont travaillée. Meguru saura-t-il relever le défi et triompher de son adversaire ? Par l'auteur de EDEN : It's an Endless World !

Par Hiroki Endo
Pika Edition

|

Auteur

Hiroki Endo

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

MMA - Mixed Martial Artists Tome 16

Hiroki Endo

Paru le 22/10/2025

208 pages

Pika Edition

7,70 €

9782811696221
