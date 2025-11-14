Maths CE2 Chaque jour compte !

Le matériel autocorrectif Chaque jour compte CE2 comprend 192 planches de fond de classe pour s'entrainer en maths - Indépendant de toute méthode. Les élèves choisissent les planches qui correspondent à leur zone proximale de développement et valident leurs réponses en autonomie. 6 zones au CE2 : - Zone 1 : les nombres jusqu'à 100 - Zone 2 : les nombres jusqu'à 1 000 - Zone 3 : les nombres jusqu'à 10 000 (1) - Zone 4 : les nombres jusqu'à 10 000 (2) - Zone 5 : les nombres au-delà de 10 000 - Zones 6 et 7 : espace, géométrie, grandeurs, mesures