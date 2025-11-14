Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Maths CE2 Chaque jour compte !

Pauline Negrel-Lion, Jennifer Rivière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le matériel autocorrectif Chaque jour compte CE2 comprend 192 planches de fond de classe pour s'entrainer en maths - Indépendant de toute méthode. Les élèves choisissent les planches qui correspondent à leur zone proximale de développement et valident leurs réponses en autonomie. 6 zones au CE2 : - Zone 1 : les nombres jusqu'à 100 - Zone 2 : les nombres jusqu'à 1 000 - Zone 3 : les nombres jusqu'à 10 000 (1) - Zone 4 : les nombres jusqu'à 10 000 (2) - Zone 5 : les nombres au-delà de 10 000 - Zones 6 et 7 : espace, géométrie, grandeurs, mesures

Par Pauline Negrel-Lion, Jennifer Rivière
Chez Hatier

|

Auteur

Pauline Negrel-Lion, Jennifer Rivière

Editeur

Hatier

Genre

Mathématiques CE2

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths CE2 Chaque jour compte ! par Pauline Negrel-Lion, Jennifer Rivière

Commenter ce livre

 

Maths CE2 Chaque jour compte !

Pauline Negrel-Lion, Jennifer Rivière

Paru le 23/12/2025

400 pages

Hatier

40,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401108288
9782401108288
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.