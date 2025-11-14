I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 4

Quand jeunesse rime avec mauvais coup... !! Liam a commencé son entraînement auprès du vicomte Rosel, mais malgré ses pots-de-vin, ce dernier le dédaigne et l'oblige à suivre des cours sans intérêt. "Je n'aurai pas tout perdu en faisant la connaissance de ces deux-là". Malgré l'ennui, Liam se lie d'amitié avec son camarade de chambre, le très sérieux Kurt qui présente toutes les qualités nécessaire pour devenir un parfait despote. Il se rapproche également d'Eila, qui passe son temps à les observer. Les efforts du Guide pour empoisonner la vie de Liam continuent de se solder par des échecs, faisant grandir sa frustration. C'est alors que la rumeur d'un accord entre le vicomte Rosel et la bande des pirates parvient à ses oreilles... Est-ce bien raisonnable, pour un seigneur démoniaque, de se faire des amis qui l'adorent et partagent les mêmes valeurs que lui ? Un volume 4 où il semble encore une fois y avoir méprise...