#Manga

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 4

Yomu Mishima, Kai Nadashima

ActuaLitté
Quand jeunesse rime avec mauvais coup... !! Liam a commencé son entraînement auprès du vicomte Rosel, mais malgré ses pots-de-vin, ce dernier le dédaigne et l'oblige à suivre des cours sans intérêt. "Je n'aurai pas tout perdu en faisant la connaissance de ces deux-là". Malgré l'ennui, Liam se lie d'amitié avec son camarade de chambre, le très sérieux Kurt qui présente toutes les qualités nécessaire pour devenir un parfait despote. Il se rapproche également d'Eila, qui passe son temps à les observer. Les efforts du Guide pour empoisonner la vie de Liam continuent de se solder par des échecs, faisant grandir sa frustration. C'est alors que la rumeur d'un accord entre le vicomte Rosel et la bande des pirates parvient à ses oreilles... Est-ce bien raisonnable, pour un seigneur démoniaque, de se faire des amis qui l'adorent et partagent les mêmes valeurs que lui ? Un volume 4 où il semble encore une fois y avoir méprise...

Par Yomu Mishima, Kai Nadashima
Chez Meian Editions

|

Auteur

Yomu Mishima, Kai Nadashima

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 4

Yomu Mishima, Kai Nadashima

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

9782386585067
