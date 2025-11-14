Les passants d'Yvan

Il y a cinquante ans, Jean-Marc Bory appelait ses semblables des moitiés d'orange. Yvan, lui, les nommait pudiquement des hommes comme ça. Une manière de contourner le mot qui exclut, qui flétrit. Yvan a dix-sept ans lorsque débute ce récit de formation. Originaire de Savoie, arraché trop tôt à sa famille protectrice pour étudier le droit à Grenoble, il découvre avec désarroi sa liberté nouvelle, l'inconfort de l'indépendance et la brutalité de ses désirs. Une première expérience sexuelle violente va marquer son entrée dans l'âge adulte. Oscillant entre l'enfance et l'émancipation, entre son besoin d'amour, de douceur, et ses éblouissements charnels, Yvan avance à tâtons. Il croise des figures marquantes, des passants de passage, météores plus ou moins lumineux, mais toujours révélateurs. Sur fond d'ambiance colorée et troublée des années soixante-dix, ce roman explore les zones grises de l'identité, les blessures du corps, et les balbutiements de l'amour. Dans une langue précise et fluide, Jean-Jack Lamouille signe un roman sensible et profondément humain, où la justesse du regard n'empêche ni l'ironie douce, ni l'émotion. Jean-Claude, critique littéraire, écrit : " La fluidité du texte, la pertinence des dialogues, la sensualité incandescente du personnage font que ce roman tranche avec bonheur avec ce que l'on lit aujourd'hui. "