Rokudenashi Blues Tome 21

Kawashima, du lycée Kyokutô, a réussi à y instaurer sa domination par la force. Son objectif secret était de venger la mort de son frère, mais certains ont découvert ses manigances, créant des divisions au sein de leurs rangs ! Kawashima redirige alors sa haine vers Taison. Face à lui, Maeda et sa bande, rejoints par les trois autres "rois célestes", s'apprêtent à affronter les 150 Kyokutô sous les ordres de Kawashima.