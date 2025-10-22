Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Rokudenashi Blues Tome 21

Masanori Morita, Pascale Simon, Le coffre à pixels

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kawashima, du lycée Kyokutô, a réussi à y instaurer sa domination par la force. Son objectif secret était de venger la mort de son frère, mais certains ont découvert ses manigances, créant des divisions au sein de leurs rangs ! Kawashima redirige alors sa haine vers Taison. Face à lui, Maeda et sa bande, rejoints par les trois autres "rois célestes", s'apprêtent à affronter les 150 Kyokutô sous les ordres de Kawashima.

Par Masanori Morita, Pascale Simon, Le coffre à pixels
Chez Pika Edition

|

Auteur

Masanori Morita, Pascale Simon, Le coffre à pixels

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rokudenashi Blues Tome 21 par Masanori Morita, Pascale Simon, Le coffre à pixels

Commenter ce livre

 

Rokudenashi Blues Tome 21

Masanori Morita trad. Pascale Simon

Paru le 22/10/2025

338 pages

Pika Edition

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811668518
9782811668518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.