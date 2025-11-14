Obsessions

Le stylo. L'escalier. Le sac. La clé. Quatre objets anodins. Quatre nouvelles où l'obsession s'installe, imperceptible, jusqu'à faire basculer la réalité. Avec une précision redoutable, Georges Copinschi dépeint comment un objet apparemment insignifiant – un stylo en bakélite, un escalier fantasmé, un sac à main couleur sépia, une simple clé de porte – peut venir fissurer le quotidien et révéler les failles intimes. Entre suspense psychologique, ironie cruelle et subversion du réel, ces récits courts sondent les glissements de terrain intérieurs, là où le banal devient étrange. Un recueil de nouvelles contemporaines ciselées, porté par l'art de la chute, pour les lecteurs curieux de voir jusqu'où peut mener une simple obsession.