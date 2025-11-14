Bourreau malgré lui

Un nouveau directeur prend ses fonctions dans une usine automobile qu'il croit devoir développer. Mais la décision est déjà prise : la production sera transférée au Maroc et le site doit fermer. Benjamin Novi, fraîchement nommé, se retrouve face à un dilemme : comment préserver sa vie familiale tout en affrontant l'épreuve du plan social ? Manifestations des salariés, négociations avec les responsables politiques et la haute direction : les péripéties s'enchaînent, jusqu'à la tâche la plus délicate et la plus noble, celle de conduire le reclassement des employés. Lorsqu'enfin ce moment arrive, Benjamin s'y engage avec détermination, espérant prouver à sa fille rebelle que son rôle peut être utile. Mais sortira-t-il indemne de cette mission qu'il n'avait pas choisie, et dans laquelle il s'est laissé entraîner malgré lui ?