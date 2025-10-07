Quintessences druidiques

Quelle voie spirituelle est enseignée par les druides ? En quoi cet enseignement peut nous aider à retrouver une connexion sensible à la nature ? Cet ouvrage relate, à travers des anecdotes et de nombreux exemples, comment s'ouvrir à une sagesse ancestrale occidentale. C'est la rencontre avec son père spirituel, ancien ermite de la forêt, qui a déclenché chez l'auteur une prise de conscience, un nouveau mode de vie, de perception du monde et de relation avec la spiritualité. Ecrit de façon simple et joyeuse, ce livre est une merveilleuse introduction pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'essence du druidisme. Entre quête spirituelle, magie naturelle, connexion aux éléments, exploration de différentes dimensions de la réalité, l'auteur invite à ouvrir notre regard et à plonger dans un lien sensible et spirituel à la nature et à la vie elle-même.