Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Quintessences druidiques

Stéphane Boistard, Benoît Cholet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelle voie spirituelle est enseignée par les druides ? En quoi cet enseignement peut nous aider à retrouver une connexion sensible à la nature ? Cet ouvrage relate, à travers des anecdotes et de nombreux exemples, comment s'ouvrir à une sagesse ancestrale occidentale. C'est la rencontre avec son père spirituel, ancien ermite de la forêt, qui a déclenché chez l'auteur une prise de conscience, un nouveau mode de vie, de perception du monde et de relation avec la spiritualité. Ecrit de façon simple et joyeuse, ce livre est une merveilleuse introduction pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'essence du druidisme. Entre quête spirituelle, magie naturelle, connexion aux éléments, exploration de différentes dimensions de la réalité, l'auteur invite à ouvrir notre regard et à plonger dans un lien sensible et spirituel à la nature et à la vie elle-même.

Par Stéphane Boistard, Benoît Cholet
Chez De tout & du tout

|

Auteur

Stéphane Boistard, Benoît Cholet

Editeur

De tout & du tout

Genre

Celtisme, druidisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quintessences druidiques par Stéphane Boistard, Benoît Cholet

Commenter ce livre

 

Quintessences druidiques

Stéphane Boistard

Paru le 07/10/2025

154 pages

De tout & du tout

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782958807030
9782958807030
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.