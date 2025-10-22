Inscription
#Imaginaire

La cité des ténèbres

Karine Forestier, Karina Halle

Plongez dans la trilogie Underworld Gods avec La rivière des ombres (Tome 1) et La couronne pourpre (Tome 2). Lorsque Hanna a accepté d'épouser Tuoni, le dieu de la mort, en échange de la vie de son père, elle ne s'attendait certainement pas à tomber amoureuse de cet antihéros à la moralité douteuse. Mais son coeur n'est pas le seul à être en danger. Alors qu'elle apprend à exercer son nouveau rôle de déesse de la mort dans un monde aussi fascinant que macabre, Hanna découvre que Tuoni a de nombreux ennemis, dont le plus puissant s'avère être Louhi, son ex-femme démoniaque. Avec la menace du réveil des anciens dieux plus présente que jamais et l'insurrection d'une armée de squelettes aux ordres de Louhi, la sécurité du royaume tout entier est mise à mal. Hanna et Tuoni n'ont plus le choix : ils doivent unir leurs forces pour contrecarrer les plans de Louhi et empêcher le déclin du Pays des Morts, même si cela signifie risquer de perdre tout ce qui leur est cher...

Par Karine Forestier, Karina Halle
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Karine Forestier, Karina Halle

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La cité des ténèbres

Karina Halle trad. Karine Forestier

Paru le 22/10/2025

304 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

9782755679052
