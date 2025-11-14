Tristan Noir - Cache-Coeur, la ville du bizarre Tome 2

Alors que Larsen Fer de Lance croupit en prison après un procès truqué par le maire, le charismatique Nocturne Blafard, Tristan Noir et Charlie Vert-de-Gris orchestrent son évasion. Durant cette mission périlleuse, leur ennemi, jusqu'alors tapi dans l'ombre, se révèle enfin. De retour chez lui, Tristan se heurte à son mystérieux grand-père, Onirick, avant de répondre à l'appel de la passiflore du bois Argileux, qui le hante en rêve depuis l'enfance. Là lui sont dévoilés les sombres secrets de Cache-Coeur, ce prétendu paradis écologique, et l'origine de ses dons "bizarres" . Ces révélations plongent Tristan dans un dilemme : protéger les "bizarres" ou combattre l'héritage destructeur qui coule en lui, tout en naviguant entre les sentiments complexes qu'il éprouve pour Charlie et Larsen. Avec eux, il s'engage dans une bataille décisive pour l'avenir de leur fragile écosystème...