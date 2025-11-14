Inscription
#Manga

Kengan Omega Tome 27

Sandrovich Yabako, Daromeon

ActuaLitté
Le Real Championship est un événement qui réunit les champions de toutes les organisations de combats clandestins. Découvrez dans les pages de ce tome le dénouement quelque peu dramatique du troisième duel de ce tournoi, opposant Agito à Julius ! Vibrez en suivant le quatrième combat qui sera l'occasion d'une rencontre pour le moins percutante entre Rolon Donaire, le roi du Rengoku, et Yûkô Ramon du Satsuriku ! Et entrez ensuite de plain-pied dans les demi-finales avec Justin Kitagawa, un petit nouveau, qui devra affronter le meilleur boxeur en la personne de Kaolan Wongsawat ! Quels seront donc les combattants que nous retrouverons en finale ? ! L'homme qui s'est juré d'être le plus fort, le striker qui est allé jusqu'au bout de son art...

Par Sandrovich Yabako, Daromeon
Chez Meian Editions

|

Auteur

Sandrovich Yabako, Daromeon

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Kengan Omega Tome 27

Sandrovich Yabako, Daromeon

Paru le 19/11/2025

192 pages

Meian Editions

7,95 €

9782385032395
