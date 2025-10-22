Droit professionnel notarial

Cet ouvrage très pratique présente le rôle du notaire sous tous ses aspects. Il permet aux notaires, mais aussi aux autres professionnels du droit, de maîtriser toutes les dimensions du notariat : organisation, déontologie, discipline, domaines d'intervention, etc. Chapitre 1. Le notaire et les autres sujets du droit notarial Chapitre 2. Déontologie notariale Chapitre 3. L'acte notarié et les missions du notaire Chapitre 4. Relations entre les sujets de droit notarial Chapitre 5. Le notariat en France et dans le monde