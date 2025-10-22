Inscription
#Essais

Droit professionnel notarial

Jean-François Pillebout, Jean Aigre

Cet ouvrage très pratique présente le rôle du notaire sous tous ses aspects. Il permet aux notaires, mais aussi aux autres professionnels du droit, de maîtriser toutes les dimensions du notariat : organisation, déontologie, discipline, domaines d'intervention, etc. Chapitre 1. Le notaire et les autres sujets du droit notarial Chapitre 2. Déontologie notariale Chapitre 3. L'acte notarié et les missions du notaire Chapitre 4. Relations entre les sujets de droit notarial Chapitre 5. Le notariat en France et dans le monde

Chez LexisNexis

Auteur

Jean-François Pillebout, Jean Aigre

Editeur

LexisNexis

Genre

Notariat

Paru le 22/10/2025

400 pages

LexisNexis

