Un florilège de traits d'esprit so british (et autres bons mots d'outre-Atlantique) "Me ? fiez-vous de la lecture des livres sur la sante ? , avertissait Mark Twain. Vous risquez de mourir d'une faute d'impression. " Avec L'humour anglais is good for you, aucun risque de ce co^te ? , si ce n'est celui de mourir... de rire. Jean-Bernard Piat convoque en effet, dans cet abe ? ce ? daire de ? cale ? , une centaine de me ? decins d'un genre bien particulier, des me ? decins de l'a^me : humoristes anglophones, bien su^r, de Mr Bean a` Jerry Seinfeld en passant par Terry Gilliam, mais pas seulement. Le lecteur retrouvera au fil des pages les plus fameuses re ? pliques de Winston Churchill, les traits d'esprits ace ? re ? s d'Oscar Wilde, la gouaille de Groucho Marx, les paradoxes de Chesterton et les re ? flexions sardoniques de Woody Allen. Classe ? de manie`re the ? matique, ce re ? pertoire aborde des sujets aussi varie ? s que l'amour, la mort, la famille, la maladie, la vieillesse, l'argent, le sexe, l'au-dela`. Chaque citation est pre ? sente ? e en version originale et traduite en franc ? ais. Les principaux humoristes cite ? s font l'objet, en fin de volume, d'une courte biographie. Petit florile`ge de citations : "L'e ? ternite ? , c'est tre`s long, surtout vers la fin". Woody Allen "Vous re ? serve deux places pour ma premie`re. Venez avec un ami - si vous en avez un". George Bernard Shaw a` Churchill "Impossible de venir a` la premie`re. Viendrai a` la seconde repre ? sentation - s'il y en a une". Winston Churchill, en re ? ponse "La citation est un substitut bien commode lorsqu'on manque d'esprit". Oscar Wilde