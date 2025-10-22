La cousine de Bordeaux

Richard Valdemon retourne à contrecoeur dans sa demeure familiale du Périgord après le décès de son père, Armand. Lejeune homme, qui a fui ses racines depuis de nombreuses années pour devenir architecte à Orléans, se retrouve unique héritier d'un patrimoine qu'il méprise. Mais l'exploration d'un mystérieux dossier familial va bouleverser ses certitudes. A travers les pages se dessine le portrait d'Armand : sa vie professionnelle au sein d'une coopérative de producteurs de noix, son implication dans les milieux politiques, mais aussi une part plus intime et secrète. Richard, qui porte en lui des années de ressentiment contre ce père distant et autoritaire, découvre un homme bien plus complexe qu'il ne l'imaginait, mais aussi des pans de l'histoire familiale qu'il ne soupçonnait pas. Autant de révélations qui pourraient bouleverser sa vie à jamais...