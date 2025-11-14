Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 18

Iris demande à Kazuma de l'escorter dans le royaume voisin afin de rencontrer le prince qui n'est nul autre que son fiancé. Ne pouvant rien refuser à sa soeur chérie, il accepte à contrecoeur, et voilà que son équipe et lui se retrouvent à la capitale. Il est accueilli par Rain et Claire, et si la première n'est évidemment pas ravie de le revoir, la seconde attendait visiblement son arrivée avec impatience. La raison ? Unis par leur amour pour Iris, ils ne souhaitent tous deux qu'une chose : rompre ses fiançailles.