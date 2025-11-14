Inscription
#Manga

Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 18

Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

ActuaLitté
Iris demande à Kazuma de l'escorter dans le royaume voisin afin de rencontrer le prince qui n'est nul autre que son fiancé. Ne pouvant rien refuser à sa soeur chérie, il accepte à contrecoeur, et voilà que son équipe et lui se retrouvent à la capitale. Il est accueilli par Rain et Claire, et si la première n'est évidemment pas ravie de le revoir, la seconde attendait visiblement son arrivée avec impatience. La raison ? Unis par leur amour pour Iris, ils ne souhaitent tous deux qu'une chose : rompre ses fiançailles.

Par Natsume Akatsuki, Kurone Mishima
Chez Meian Editions

|

Auteur

Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 18 par Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Commenter ce livre

 

Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! Tome 18

Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

Paru le 19/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

ActuaLitté
9782382753781
© Notice établie par ORB
