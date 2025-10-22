Inscription
#Imaginaire

Crime prémédité - vampire recherché

Maëlle Desard

Jeune sorcière stagiaire, Esther Parmentier, malgré ses maigres pouvoirs, a brillamment résolu deux affaires au sein de l'Agence gérant les relations des créatures surnaturelles et des humains sous la tutelle de l'agent Loan, un vampire puissant, arrogant et particulièrement séduisant. Ce dernier s'est évaporé à la fin de leur dernière aventure. Depuis Esther est sans nouvelles de lui... jusqu'à ce qu'il réapparaisse un beau matin pour exiger son aide : des luttes de pouvoir font rage, menaçant l'équilibre précaire entre créatures. Bientôt le père de Loan, qui règne sur la tribu vampirique, est assassiné et Loan, son héritier, disparaît pour de bon. N'écoutant que son coeur, Esther se lance à sa recherche. Si elle n'a pas de pouvoirs, elle dispose de solides capacités de déduction...

Par Maëlle Desard
Chez Rageot

|

Auteur

Maëlle Desard

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

Crime prémédité - vampire recherché

Maëlle Desard

Paru le 22/10/2025

312 pages

Rageot

8,90 €

9782700284225
