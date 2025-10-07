Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Blessures psychologiques - Guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles

Jean-Guy Rochefort

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les blessures psychologiques découlent de situations d'abandon, de rejet, d'abus, de négligence, de violence... L'impact des mots "dits" et "non-dits" sur un enfant est indéniable. Il développera une bonne estime de lui-même et de la sécurité s'il reçoit régulièrement des mots qui réconfortent. Dans le cas contraire, il développera un problème d'estime, de l'insécurité et sera blessé s'il reçoit régulièrement des mots qui abiment. La Portée des Mots, c'est l'impact des mots "dits" et des mots "non-dits" sur soi. Les mots qui abiment peuvent être reçus par autrui, mais ils peuvent également provenir d'un discours intérieur que la personne entretient avec elle-même. Chacun de nous interprète le propos de l'autre avec son propre système de référence. Celui-ci s'est construit depuis l'enfance tout au long des années. Des expériences de vie positives et constructives, des expériences de vie négatives, éprouvantes, bouleversantes et parfois traumatisantes se sont inscrites dans la mémoire. Nous mettons alors en place des mécanismes d'adaptation, de défense ou de protection. Des schémas comportementaux sont aménagés afin de répéter les expériences positives et d'éviter celles qui sont négatives. L'auteur explique simplement les bouleversements et les blessures générés par les relations malsaines, déficientes ou toxiques. Plusieurs histoires de vie sont présentées et permettent d'illustrer de nombreuses problématiques de santé mentale ainsi que leurs parcours de soins pour nourrir l'espoir d'une vie meilleure. Dans cet ouvrage, l'univers de la communication saine et bienveillante est exploré par le docteur Rochefort dans un propos qui favorise la réflexion.

Par Jean-Guy Rochefort
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Jean-Guy Rochefort

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blessures psychologiques - Guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles par Jean-Guy Rochefort

Commenter ce livre

 

Blessures psychologiques - Guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles

Jean-Guy Rochefort

Paru le 07/10/2025

254 pages

Editions Béliveau

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897934293
9782897934293
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.