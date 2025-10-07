Blessures psychologiques - Guide pour comprendre et soigner les blessures invisibles

Les blessures psychologiques découlent de situations d'abandon, de rejet, d'abus, de négligence, de violence... L'impact des mots "dits" et "non-dits" sur un enfant est indéniable. Il développera une bonne estime de lui-même et de la sécurité s'il reçoit régulièrement des mots qui réconfortent. Dans le cas contraire, il développera un problème d'estime, de l'insécurité et sera blessé s'il reçoit régulièrement des mots qui abiment. La Portée des Mots, c'est l'impact des mots "dits" et des mots "non-dits" sur soi. Les mots qui abiment peuvent être reçus par autrui, mais ils peuvent également provenir d'un discours intérieur que la personne entretient avec elle-même. Chacun de nous interprète le propos de l'autre avec son propre système de référence. Celui-ci s'est construit depuis l'enfance tout au long des années. Des expériences de vie positives et constructives, des expériences de vie négatives, éprouvantes, bouleversantes et parfois traumatisantes se sont inscrites dans la mémoire. Nous mettons alors en place des mécanismes d'adaptation, de défense ou de protection. Des schémas comportementaux sont aménagés afin de répéter les expériences positives et d'éviter celles qui sont négatives. L'auteur explique simplement les bouleversements et les blessures générés par les relations malsaines, déficientes ou toxiques. Plusieurs histoires de vie sont présentées et permettent d'illustrer de nombreuses problématiques de santé mentale ainsi que leurs parcours de soins pour nourrir l'espoir d'une vie meilleure. Dans cet ouvrage, l'univers de la communication saine et bienveillante est exploré par le docteur Rochefort dans un propos qui favorise la réflexion.