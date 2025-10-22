Inscription
#Imaginaire

La quête impossible

Leslie Damant-Jeandel, Holly Black

Le couronnement de Roiben approche, et Kaye est sûre d'une chose : elle est amoureuse. L'intrépide pixie se déclare devant toute la cour des Termites, contraignant Roiben à l'envoyer loin de lui. Il lui confie une quête, apparemment impossible : elle doit trouver une Fae capable de mentir. L'aventure de Kaye prend un tour dangereux lorsqu'elle se retrouve aux prises avec la Cour des Seelie. En effet, la reine Silarial veut le trône de Roiben, et elle utilisera tous les moyens nécessaires pour l'obtenir. Une simple pixie peut-elle déjouer les complots d'une reine ?

Par Leslie Damant-Jeandel, Holly Black
Chez Rageot

|

Auteur

Leslie Damant-Jeandel, Holly Black

Editeur

Rageot

Genre

Paranormal glam

La quête impossible

Holly Black trad. Leslie Damant-Jeandel

Paru le 22/10/2025

352 pages

Rageot

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782700281637
