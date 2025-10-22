La quête impossible

Le couronnement de Roiben approche, et Kaye est sûre d'une chose : elle est amoureuse. L'intrépide pixie se déclare devant toute la cour des Termites, contraignant Roiben à l'envoyer loin de lui. Il lui confie une quête, apparemment impossible : elle doit trouver une Fae capable de mentir. L'aventure de Kaye prend un tour dangereux lorsqu'elle se retrouve aux prises avec la Cour des Seelie. En effet, la reine Silarial veut le trône de Roiben, et elle utilisera tous les moyens nécessaires pour l'obtenir. Une simple pixie peut-elle déjouer les complots d'une reine ?