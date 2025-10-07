Destination extrême

Destination : North Brother Island, New York, Etats-Unis. Nature du voyage : Exploration clandestine de l'île abandonnée. Nombre de voyageurs : 2. Jeannick se meurt à petit feu, prisonnière de la tour de bureaux où elle travaille. Quand son ami lui parle d'une agence qui organise des voyages hors norme, elle saute sur l'occasion de fuir son quotidien, sans savoir ce qui l'attend. Frank, lui, compte profiter au maximum de son congé sabbatique. Il enchaîne les périples avec DATO, quitte à pousser les limites à l'extrême, pour se sentir vivant. Ensemble, ils doivent visiter les funèbres vestiges d'un ancien lieu de quarantaine. Cet environnement devient rapidement hostile, alors que des événements de plus en plus étranges surviennent. Les voyageurs se voient alors forcés d'affronter leurs pires peurs. Qui sait ce que peut cacher une île au lourd passé...