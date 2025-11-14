Inscription
#Manga

Sounds of Vinyl Tome 3

Ryôichirô Kezuka, Kezuka Ryoichiro

ActuaLitté
En Grande-Bretagne, dans les années 1970, un Américain cherche les racines des chansons héritées de sa mère. A New York, dans les années 1980, un magasin de contrebande opère en secret dans une chambre d'hôtel. En Europe de l'Est, avant la chute de l'URSS, un groupe de beat underground secret est fondé. A travers six nouvelles histoires courtes autour de la musique, dans une ambiance nostalgique, nous continuons de découvrir le pouvoir de la musique, des vinyles et de la radio.

Par Ryôichirô Kezuka, Kezuka Ryoichiro
Chez Véga

|

Auteur

Ryôichirô Kezuka, Kezuka Ryoichiro

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Sounds of Vinyl Tome 3

Ryôichirô Kezuka, Kezuka Ryoichiro

Paru le 14/11/2025

218 pages

Véga

14,00 €

ActuaLitté
9782379507397
