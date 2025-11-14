Sounds of Vinyl Tome 3

En Grande-Bretagne, dans les années 1970, un Américain cherche les racines des chansons héritées de sa mère. A New York, dans les années 1980, un magasin de contrebande opère en secret dans une chambre d'hôtel. En Europe de l'Est, avant la chute de l'URSS, un groupe de beat underground secret est fondé. A travers six nouvelles histoires courtes autour de la musique, dans une ambiance nostalgique, nous continuons de découvrir le pouvoir de la musique, des vinyles et de la radio.