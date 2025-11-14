Inscription
#Manga

Pack en 4 volumes

Vincent Zouzoulkovsky, Akihito Tsukushi

ActuaLitté
Au pied de la ville d'Orse s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura de mystère qui l'entoure et qui se font appeler "les caverniers" . C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère qui y a disparu. Un jour, en prospectant, Rico découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. - Pack de collection avec jaquettes effet or et gaufrage ! - Sans augmentation de prix !

Par Vincent Zouzoulkovsky, Akihito Tsukushi
Chez Ototo

|

Auteur

Vincent Zouzoulkovsky, Akihito Tsukushi

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

Retrouver tous les articles sur Pack en 4 volumes par Vincent Zouzoulkovsky, Akihito Tsukushi

Commenter ce livre

 

Pack en 4 volumes

Akihito Tsukushi trad. Vincent Zouzoulkovsky

Paru le 12/12/2025

640 pages

Ototo

37,40 €

ActuaLitté
9782377176939
© Notice établie par ORB
