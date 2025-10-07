Inscription
Carnet Garbo-FP Paon

A préciser, Xxx

ActuaLitté
L'esprit du Garbo, maintenant dans un carnet de notes épuré. Avec ses 144 pages lignées, ce carnet au format généreux vous offre l'espace parfait pour capturer vos pensées, projets et inspirations sans contrainte. Sa couverture rigide et sa bande élastique assurent à la fois protection et style. Comme son homonyme agenda, il se distingue par sa reliure qui s'ouvre à 360 degrés, vous permettant d'écrire confortablement en toutes circonstances. Sa pochette intérieure spacieuse accueille vos documents importants et petites trouvailles. Un compagnon élégant et pratique, conçu pour les esprits créatifs qui préfèrent la liberté des pages vierges à la structure d'un agenda.

Par A préciser, Xxx
Chez W. Maxwell

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

W. Maxwell

Genre

Livres-jeux

Carnet Garbo-FP Paon

A préciser, Xxx

Paru le 07/01/2026

144 pages

W. Maxwell

14,95 €

ActuaLitté
9782897798253
© Notice établie par ORB
