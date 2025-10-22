Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

L'esprit du geste

Robert Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La peinture ch'an ou sumi-e, art traditionnel chinois et japonais, se pratique à l'encre de Chine dans un geste libre, sans reprise ni correction. Son apprentisage développe la dextérité, l'aisance et la rapidité du geste. L'objectif n'est pas de tout représenter, mais de suggérer l'essentiel, en captant l'énergie des formes dans leur plus grande simplicité. Grâce à 80 exercices, Robert Faure nous accompagne dans le chemin intérieur nécessaire pour acquérir les savoir-faire et techniques du pinceau. Sur les traces de la Chine et du Japon, ce livre d'initiation est un guide personnel permettant de redécouvrir la voie d'une authentique créativité, depuis les premiers traits jusqu'aux peintures plus élaborées.

Par Robert Faure
Chez Marabout

|

Auteur

Robert Faure

Editeur

Marabout

Genre

Dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'esprit du geste par Robert Faure

Commenter ce livre

 

L'esprit du geste

Robert Faure

Paru le 22/10/2025

288 pages

Marabout

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501181921
9782501181921
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.