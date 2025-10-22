L'esprit du geste

La peinture ch'an ou sumi-e, art traditionnel chinois et japonais, se pratique à l'encre de Chine dans un geste libre, sans reprise ni correction. Son apprentisage développe la dextérité, l'aisance et la rapidité du geste. L'objectif n'est pas de tout représenter, mais de suggérer l'essentiel, en captant l'énergie des formes dans leur plus grande simplicité. Grâce à 80 exercices, Robert Faure nous accompagne dans le chemin intérieur nécessaire pour acquérir les savoir-faire et techniques du pinceau. Sur les traces de la Chine et du Japon, ce livre d'initiation est un guide personnel permettant de redécouvrir la voie d'une authentique créativité, depuis les premiers traits jusqu'aux peintures plus élaborées.