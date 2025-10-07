Agenda Garbo-FC Chouette

Le Garbo est un de nos modèles le plus populaires parmi ceux qui recherchent un ample espace d'écriture. Sa grille d'une semaine sur deux pages comprend deux encadrés blancs, complétés par 18 pages de notes lignées et une section complète de planification mensuelle de 12 pages. A l'intérieur, une pochette de rangement très spacieuse permet d'organiser parfaitement les papiers volants et les petits documents. Grâce à sa reliure, il s'ouvre à 360 degrés et offre un support solide pour écrire au bureau, comme au parc. Les coins des pages sont détachables, vous permettant de ne jamais perdre le fil de votre planification.