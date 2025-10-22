5 ans pour moi

Et si vous preniez le temps d'écrire votre vie, un jour à la fois ? Chaque jour de l'année, ce journal vous pose une question drôle, profonde ou spirituelle. Ce journal perpétuel vous invite à consigner vos pensées, souvenirs ou projets année après année, à la même date, pendant 5 ans. Quelques lignes permettent de capturer l'essentiel : un mot doux, une idée brillante, une météo intérieure. En relisant les pages, année après année, vous verrez se dessiner le fil de votre histoire. Cinq ans de votre vie, réunis en un seul livre. Pour cultiver la mémoire, célébrer les petites et les grandes choses, redécouvrir qui vous étiez... et qui vous devenez.