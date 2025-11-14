Totomobile en fête

Des comptines bien connues et de toutes nouvelles chansons, sur des rythmes folk, rock, électro, musique du monde... pour suivre les aventures de la Totomobile, et de Rémi, chanteur star des petits, en tournée spectacle dans toute la France et la francophonie ! Un nouvel album pour danser, chanter et s'amuser ! Titres : 1. ON ALLUME LES LUMIERES 2. UN PETIT POUCE QUI DANSE 3. LES CHAPEAUX 4. L'ECOLE DES COMPTINES 5. LA RONDE DES COULEURS 6. MEME PAS PEUR DES SORCIERES 7. LA SORCIERE GRABOUILLA 8. LA FETE DES COMPTINES 9. MAMAN POULE 10. DANS MA GUITARE 11. MA GUITARE A TIROIRS 12. MON CHIEN ADORE 13. BALAKISSA 14. NOEL FRAPPE A MA PORTE 15. ANICOUNI 16. JOUR DE FETE