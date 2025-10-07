Pourquoi la médecine officielle échoue face au cancer - Les onconautes

Chaque année, le cancer tue 10 millions de personnes dans le monde. Malgré les milliards investis, les avancées technologiques, les "protocoles" toujours plus complexes et coûteux, le constat reste implacable : le système échoue. Chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie... pour des résultats souvent temporaires, parfois destructeurs. Pourquoi ? Que nous cache-t-on, ou que refuse-t-on de voir ? Face à la maladie de sa mère, Christophe Dubuit plonge dans une quête où la rage, l'amour et le doute deviennent des moteurs. Dans Les Onconautes, il interroge les fondements scientifiques de la cancérologie moderne, démonte ses certitudes, explore des pistes oubliées ou ignorées - de l'effet Warburg aux traitements vétérinaires, en passant par le jeûne ou les antifongiques. Ce livre n'est ni un pamphlet ni un manuel, mais une exploration libre, rigoureuse et accessible d'un sujet vital, abordé avec courage, humanité et une solide documentation (l'auteur est journaliste). "Le grand public pense que la science a élucidé, depuis longtemps, la question du cancer. Rien n'est plus faux". Un livre pour celles et ceux qui veulent comprendre, oser douter, et ne plus laisser les réponses aux seuls experts.