#Manga

Debut or Die

Soheun, Jangjin

A son réveil, Ryu, un étudiant épuisé par les examens et 'gamer' accro aux jeux en ligne, pensait débuter une journée banale... Mais ce matin-là, il se retrouve dans une chambre inconnue et face à un écran affichant : " Débuter ou Mourir " ... Il réalise alors qu'il a été projeté 3 ans en arrière et dans le corps d'un autre ! Celui de Moon Dae, futur 'idol' de la K-Pop, alors que Ryu n'a jamais ni dansé, ni chanté de sa vie. Pour survivre dans l'arène du show-biz, il doit tout apprendre, tout donner, tout encaisser. Mais il dispose d'un atout secret... Debut or Die, un 'survival' haletant au coeur de l'univers impitoyable de la K-Pop : entraînements extrêmes, compétitions féroces, rivaux sans scrupules, labels musicaux sans pitié et culte du faux-semblant. Réussir a un prix. Et vous, jusqu'où iriez-vous ?

Chez K-Dream

|

Auteur

Soheun, Jangjin

Editeur

K-Dream

Genre

Sonyun (shonen)

Debut or Die

Paru le 29/10/2025

320 pages

K-Dream

9,95 €

9782386560163
