Qualis Pater, Talis Filius

Aux Enfers, le double de Wismerhill est pris sous l'aile diabolique d'une vieille connaissance. Mais les démons font toujours payer au prix le plus extrême les services qu'ils rendent, même à ceux qu'ils aiment. Sur Terra Secunda, l'empereur Wismerhill fait flamme de tous bois, mais sa volonté se heurte aussi bien à ceux qu'il voudrait protéger qu'à celui qui ne veut pas qu'il devienne un dieu... Un nouvel opus foisonnant, d'une très grande richesse visuelle, issue de l'imagination démiurgique de François Froideval et du dessin de très grande classe de Fabrice Angleraud.