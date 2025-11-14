Inscription
#Imaginaire

Qualis Pater, Talis Filius

François Froideval, Fabrice Angleraud

ActuaLitté
Aux Enfers, le double de Wismerhill est pris sous l'aile diabolique d'une vieille connaissance. Mais les démons font toujours payer au prix le plus extrême les services qu'ils rendent, même à ceux qu'ils aiment. Sur Terra Secunda, l'empereur Wismerhill fait flamme de tous bois, mais sa volonté se heurte aussi bien à ceux qu'il voudrait protéger qu'à celui qui ne veut pas qu'il devienne un dieu... Un nouvel opus foisonnant, d'une très grande richesse visuelle, issue de l'imagination démiurgique de François Froideval et du dessin de très grande classe de Fabrice Angleraud.

Par François Froideval, Fabrice Angleraud
Chez Dargaud

|

Auteur

François Froideval, Fabrice Angleraud

Editeur

Dargaud

Genre

Fantasy

Qualis Pater, Talis Filius

François Froideval, Fabrice Angleraud

Paru le 14/11/2025

48 pages

Dargaud

17,50 €

ActuaLitté
9782205204605
