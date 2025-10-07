Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La Kabbale

Pierre Pinta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au XIIe siècle "apparaît" un ouvrage énigmatique : le Sefer ha-Bahir ("Le Livre de la Splendeur"), un traité ésotérique anonyme en hébreu. Il inaugure un genre littéraire promis à un avenir aussi radieux que funeste : la Kabbale. Au plus près des sources, l'auteur nous invite à (re)découvrir cette "tradition" (le sens premier de Qabbalah), par une approche originale et innovante de ce vaste sujet qui a donné lieu à de nombreuses publications érudites. Cet ouvrage, qui est moins un "guide pratique" qu'une invitation à plonger dans un univers fascinant, est destiné à un public sensibilisé mais pas nécessairement expert, afin que tous puissent appréhender ce genre qui a révolutionné le judaïsme et irradié le christianisme ainsi que la philosophie en Occident. Si les premiers kabbalistes provençaux élaborent une doctrine proprement "révolutionnaire" - le Mal s'est "accidentellement" libéré lors du processus divin de Création et a envahi le monde - c'est au XVIe siècle que l'humain devient le centre de la Kabbale avec comme idée fondamentale qu'il revient à l'humain - et à lui seul - de "réparer" ce monde imparfait où prolifèrent la peur, l'injustice, la souffrance et la mort. C'est sous cet angle que l'auteur, qui est enseignant et conférencier, nous transmet son savoir à propos de cette tradition ancestrale !

Par Pierre Pinta
Chez Bussière

|

Auteur

Pierre Pinta

Editeur

Bussière

Genre

Kabbale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Kabbale par Pierre Pinta

Commenter ce livre

 

La Kabbale

Pierre Pinta

Paru le 07/10/2025

176 pages

Bussière

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850909160
9782850909160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.