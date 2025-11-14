Peintre, dessinateur et graveur japonais, maître de l'estampe au style d'une beauté stupéfiante, Hokusai (1760-1849) a laissé une oeuvre d'une grande modernité, qui a inspiré de nombreux artistes européens et qui est encore admirée aujourd'hui dans le monde entier. Cette enveloppe contient huit reproductions d'estampes de Hokusai de très grande qualité, issues notamment de collections d'amateurs d'art japonais du XIXe siècle, comme Isaac de Camondo et Henri Rivière. Elle est accompagnée d'un livret qui comporte des commentaires des oeuvres par Christophe Marquet, spécialiste de l'histoire de l'art japonais.