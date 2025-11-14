Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Hokusai

Christophe Marquet, Hokusai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peintre, dessinateur et graveur japonais, maître de l'estampe au style d'une beauté stupéfiante, Hokusai (1760-1849) a laissé une oeuvre d'une grande modernité, qui a inspiré de nombreux artistes européens et qui est encore admirée aujourd'hui dans le monde entier. Cette enveloppe contient huit reproductions d'estampes de Hokusai de très grande qualité, issues notamment de collections d'amateurs d'art japonais du XIXe siècle, comme Isaac de Camondo et Henri Rivière. Elle est accompagnée d'un livret qui comporte des commentaires des oeuvres par Christophe Marquet, spécialiste de l'histoire de l'art japonais.

Par Christophe Marquet, Hokusai
Chez Seuil

|

Auteur

Christophe Marquet, Hokusai

Editeur

Seuil

Genre

Art japonais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hokusai par Christophe Marquet, Hokusai

Commenter ce livre

 

Hokusai

Christophe Marquet, Hokusai

Paru le 14/11/2025

Seuil

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021580204
9782021580204
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.