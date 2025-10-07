Lorenzo Orsini ne laisse jamais place aux sentiments... jusqu'au jour où la dette d'un homme le pousse à réclamer ce qu'il a de plus précieux : sa fille unique. Aurora Marino n'est pas naïve. Alors, pour sauver le seul parent qui lui reste, elle accepte ce mariage imposé. Elle consent à devenir l'épouse d'un homme qu'elle ne connaît pas. Cependant, elle ignore qu'elle met les pieds dans un monde où l'amour est un luxe... et la loyauté une arme. Elle découvre un univers de désir, de secrets et de dangers. Mais dans le milieu impitoyable de la mafia, une femme comme elle est une cible. Et lorsqu'on s'attaque à elle pour atteindre Lorenzo, l'amour pourrait être leur plus grande faiblesse... ou leur seule issue.