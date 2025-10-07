Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Lorenzo

S. J. Brennan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorenzo Orsini ne laisse jamais place aux sentiments... jusqu'au jour où la dette d'un homme le pousse à réclamer ce qu'il a de plus précieux : sa fille unique. Aurora Marino n'est pas naïve. Alors, pour sauver le seul parent qui lui reste, elle accepte ce mariage imposé. Elle consent à devenir l'épouse d'un homme qu'elle ne connaît pas. Cependant, elle ignore qu'elle met les pieds dans un monde où l'amour est un luxe... et la loyauté une arme. Elle découvre un univers de désir, de secrets et de dangers. Mais dans le milieu impitoyable de la mafia, une femme comme elle est une cible. Et lorsqu'on s'attaque à elle pour atteindre Lorenzo, l'amour pourrait être leur plus grande faiblesse... ou leur seule issue.

Par S. J. Brennan
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

S. J. Brennan

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lorenzo par S. J. Brennan

Commenter ce livre

 

Lorenzo

S. J. Brennan

Paru le 07/10/2025

274 pages

Editions Sharon Kena

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782819112990
9782819112990
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.