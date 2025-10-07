Inscription
#Essais

La méthode MSMKC

Emmanuel Chochoy, Simon Azoulay

ActuaLitté
Dans La méthode MSMKC, Emmanuel Chochoy propose un regard aussi audacieux que transformateur sur les pratiques commerciales en entreprise. Loin des recettes toutes faites, il bouscule le marketing B2B en retournant à l'essentiel : comprendre ce qu'un décideur attend vraiment et comment formuler l'offre dans un langage intelligible, dépouillé de toute technicité superflue. Ingénieur, stratège et penseur atypique, Emmanuel ne cherche pas à séduire les modes, mais à redonner du pouvoir d'action à ceux que le chaos informationnel paralyse. Sa méthode MSMKC - pour Mécanisme Stratégique MarKeting Chochoy - née de deux décennies de terrain et de réflexion systémique, n'est pas une théorie de plus. C'est un outil rigoureux et reproductible, pensé pour l'action. Elle rend les offres plus lisibles, les organisations plus agiles, et les commerciaux plus efficaces - sans exiger d'eux qu'ils soient experts de tout. La méthode MSMKC ne simplifie pas le réel, elle l'organise. Et c'est là toute sa puissance. Une manière qui dérange, parce qu'elle interroge nos automatismes. Mais qui ne blesse jamais, car elle invite à écouter, structurer et transmettre. Dans un monde saturé de promesses, ce livre trace une voie sobre, radicale, profondément humaine.

Par Emmanuel Chochoy, Simon Azoulay
Chez L'éditeur à part

|

Auteur

Emmanuel Chochoy, Simon Azoulay

Editeur

L'éditeur à part

Genre

Vente

La méthode MSMKC

Emmanuel Chochoy

Paru le 16/10/2025

170 pages

L'éditeur à part

29,00 €

ActuaLitté
9782494780194
© Notice établie par ORB
