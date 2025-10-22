Trump Papers

D'après ce que nous a dit l'auteur, c'est grâce à des complicités à la Maison-Blanche et à la CIA, qu'il a réussi à se procurer le petit carnet dans lequel Trump note ses pensées profondes (sic) depuis son élection... Avec l'aide de la fin de la fabuleuse IA chinoise DeepSeek, il a pu non seulement le faire traduire en français, mais même imiter son écriture ! Voici quelques extraits de phrases aussi étonnantes qu'hallucinantes : - OK pour nommer les 6 gars de "Village People" à la Cour Suprême. - Voir si Canal du Midi et Canal + sont à vendre. - Penser à remercier Marion M pour la fourniture des feutres le "Pen" . - Ok de Villiers pour spectacle de l'attaque du Capitole au Puy du Fou. - Elon veut un amendement pour changer "very much" en "very musk" . C'est non ! - Zemmour voudrait être le parrain du prochain fils de Musk, qui après X, devrait s'appeler Z. - Acheter le Groenland avant qu'il ne fonde et en plus il paraît que les ours blancs sont bipolaires !