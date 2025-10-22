Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Trump Papers

Jean-Loup Chiflet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'après ce que nous a dit l'auteur, c'est grâce à des complicités à la Maison-Blanche et à la CIA, qu'il a réussi à se procurer le petit carnet dans lequel Trump note ses pensées profondes (sic) depuis son élection... Avec l'aide de la fin de la fabuleuse IA chinoise DeepSeek, il a pu non seulement le faire traduire en français, mais même imiter son écriture ! Voici quelques extraits de phrases aussi étonnantes qu'hallucinantes : - OK pour nommer les 6 gars de "Village People" à la Cour Suprême. - Voir si Canal du Midi et Canal + sont à vendre. - Penser à remercier Marion M pour la fourniture des feutres le "Pen" . - Ok de Villiers pour spectacle de l'attaque du Capitole au Puy du Fou. - Elon veut un amendement pour changer "very much" en "very musk" . C'est non ! - Zemmour voudrait être le parrain du prochain fils de Musk, qui après X, devrait s'appeler Z. - Acheter le Groenland avant qu'il ne fonde et en plus il paraît que les ours blancs sont bipolaires !

Par Jean-Loup Chiflet
Chez Equateurs

|

Auteur

Jean-Loup Chiflet

Editeur

Equateurs

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trump Papers par Jean-Loup Chiflet

Commenter ce livre

 

Trump Papers

Jean-Loup Chiflet

Paru le 29/10/2025

Equateurs

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382848951
9782382848951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.