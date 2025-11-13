Achève-moi Tome 2

Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment ... qui craquera en premier ? " Tu disais pas que tu m'aimais comme je suis ? " Ichika cherche à vivre une vraie histoire d'amour. Lors d'une soirée, elle rencontre Kôsei, avec qui le courant passe bien. Plus ils passent du temps ensemble, plus il lui plaît. . Seulement, Kôsei lui avoue qu'il ne fréquente que des filles qui ne cherchent rien de sérieux. Ichika souhaite tirer un trait sur cet amour impossible, mais elle se rend compte qu'il est déjà trop tard et qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Elle décide alors de lui avouer ses sentiments durant le festival d'été. Ichika pense d'abord avoir été rejetée, mais le comportement ambigu de Kôsei sème la confusion ! Découvrez le tome 2 de cette histoire d'amour plus que compliquée !