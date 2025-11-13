Inscription
#Manga

Achève-moi Tome 2

Mathilde Vaillant, Megumu Seto

ActuaLitté
Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment ... qui craquera en premier ? " Tu disais pas que tu m'aimais comme je suis ? " Ichika cherche à vivre une vraie histoire d'amour. Lors d'une soirée, elle rencontre Kôsei, avec qui le courant passe bien. Plus ils passent du temps ensemble, plus il lui plaît. . Seulement, Kôsei lui avoue qu'il ne fréquente que des filles qui ne cherchent rien de sérieux. Ichika souhaite tirer un trait sur cet amour impossible, mais elle se rend compte qu'il est déjà trop tard et qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Elle décide alors de lui avouer ses sentiments durant le festival d'été. Ichika pense d'abord avoir été rejetée, mais le comportement ambigu de Kôsei sème la confusion ! Découvrez le tome 2 de cette histoire d'amour plus que compliquée !

Par Mathilde Vaillant, Megumu Seto
Chez Kurokawa

Auteur

Mathilde Vaillant, Megumu Seto

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

Achève-moi Tome 2

Megumu Seto trad. Mathilde Vaillant

Paru le 13/11/2025

176 pages

Kurokawa

7,30 €

ActuaLitté
9791042020101
