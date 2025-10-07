L'héritage vivant du trauma

Et si vos symptômes n'étaient pas des signes de folie... mais des réponses normales et adaptatives à l'insupportable ? Ce workbook unique propose une nouvelle façon de comprendre les séquelles du trauma : non comme un événement du passé à "raconter", mais comme un héritage vivant - un ensemble de réactions de survie, profondément ancrées dans le corps, l'esprit et les émotions. Avec sa clarté légendaire, Janina Fisher, psychologue experte du trauma, vous guide à travers un parcours de guérison accessible. Grâce à des schémas, des vignettes cliniques et de nombreux exercices pratiques, elle vous apprend à : reconnaître vos symptômes sans honte ni culpabilité ; comprendre les mécanismes de survie qui se rejouent encore aujourd'hui ; restaurer un sentiment de sécurité intérieure. Ce livre peut être utilisé seul ou avec l'aide d'un thérapeute. Il s'adresse aux survivants de trauma, mais aussi à tous les professionnels qui les accompagnent. Un manuel essentiel pour retrouver le pouvoir d'agir, reconnecter avec soi... et ne plus être défini par son passé.