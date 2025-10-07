Inscription
#Essais

L'héritage vivant du trauma

Janina Fisher

ActuaLitté
Et si vos symptômes n'étaient pas des signes de folie... mais des réponses normales et adaptatives à l'insupportable ? Ce workbook unique propose une nouvelle façon de comprendre les séquelles du trauma : non comme un événement du passé à "raconter", mais comme un héritage vivant - un ensemble de réactions de survie, profondément ancrées dans le corps, l'esprit et les émotions. Avec sa clarté légendaire, Janina Fisher, psychologue experte du trauma, vous guide à travers un parcours de guérison accessible. Grâce à des schémas, des vignettes cliniques et de nombreux exercices pratiques, elle vous apprend à : reconnaître vos symptômes sans honte ni culpabilité ; comprendre les mécanismes de survie qui se rejouent encore aujourd'hui ; restaurer un sentiment de sécurité intérieure. Ce livre peut être utilisé seul ou avec l'aide d'un thérapeute. Il s'adresse aux survivants de trauma, mais aussi à tous les professionnels qui les accompagnent. Un manuel essentiel pour retrouver le pouvoir d'agir, reconnecter avec soi... et ne plus être défini par son passé.

Par Janina Fisher
Chez Editions Quantum way

|

Auteur

Janina Fisher

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Thérapies diverses

L'héritage vivant du trauma

Janina Fisher

Paru le 09/02/2026

120 pages

Editions Quantum way

28,00 €

ActuaLitté
9782494629646
