Hitler doit mourir

Hans-Hellmut Kirst, Hans hellmut Kirst

Juillet 1944. Alors que l'Allemagne s'enfonce dans la défaite, un groupe d'officiers se prépare à éliminer Hitler et renverser le régime nazi. Le colonel Stauffenberg, héros de guerre mutilé, place une sacoche piégée au coeur du QG du Führer. L'explosion retentit, les communications sont coupées. Alors le doute s'installe. Hitler a-t-il survécu ? Tandis que les loyalistes et la Gestapo traquent les traîtres, les conjurés tentent de mener leur plan à bien. Mais chacun s'épie, se jauge... Inspiré de l'opération Walkyrie, Hitler doit mourir dépeint avec réalisme les dilemmes, les trahisons et les sacrifices des hommes dans une société confrontée aux dernières convulsions du nazisme. Un thriller cruel et brillant. Hans Hellmut Kirst (1914-1989) est devenu écrivain après la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il a servi dans la Wehrmacht. Il est l'auteur d'une soixantaine de romans, dont le best-seller La Nuit des généraux (sang-froid, 2025). Traduit de l'allemand par Pierre Kamnitzer

Policiers historiques

Paru le 19/11/2025

450 pages

11,90 €

9782380947717
