Père Fouettard Corporation Tome 9

Découvrez le côté obscur du Père Noël ! Dans leur quête du glaive Adamantin, Miharu et Ben donnent tout dans un combat de catch en équipe ! Alors que Ben semble se complaire un peu trop dans son rôle de méchant, Miharu se retrouve avec un drôle d'équipier : un Père Bonnet étrangement en forme. Coup de théâtre ! Voici que la soeur de Ben se jette aussi dans la mêlée ! Pendant que la fratrie se déchire, Miharu reçoit un véritable électrochoc en mettant la main sur la ceinture, et le pauvre Père Bonnet est démasqué. De leur côté, Kaiser et Inaho ne sont pas au bout de leurs peines, eux non plus. Que de rebondissements brûlants dans ce tome 9 de Père Fouettard Corporation !