Mis à prix

Loyauté, engagement, combat face aux injustices - ce sont les choses qui ont toujours fait avancer Elvis Cole et Joe Pike, le duo d'enquêteurs que l'on retrouve dans cette nouvelle aventure. Tyson, dix-sept ans, semble être un adolescent normal : socialement maladroit, obsédé par les jeux vidéo et toujours affamé. Mais sa mère a le sentiment que son adorable fils cache quelque chose... et elle vient de trouver une montre Rolex à 40 000 dollars dans sa chambre. Soudain très effrayée à l'idée que Tyson soit impliqué dans quelque chose de grave, elle contacte le détective privé Elvis Cole et lui demande de creuser. Les informations découvertes par Cole surprennent tout le monde. Tyson prend peur et s'enfuit. Et les meurtres commencent à s'enchaîner au cours d'une course-poursuite dans tout Los Angeles... Robert Crais fait son grand retour en France, près de dix ans après la parution de Suspect. D'abord auteur pour le cinéma et pour la télévision, Robert Crais s'est ensuite tourné vers l'écriture de polars, un genre duquel il ne s'écartera plus et dont il deviendra l'une des figures de proue aux Etats-Unis.