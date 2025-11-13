Avec le candrier Voitures de collection 2026

Cette fois-ci, ils sont à fond dans le rétro ! Les membres de l'association des Fondus délaissent pour un temps les bécanes. Mais ils ne renoncent pas pour autant aux belles mécaniques. Cette fois, ils ont jeté leur dévolu sur les voitures de collections. De la mythique Ford " T " à l'époustouflante DS, en passant par la légendaire Deux-chevaux, toutes ces belles mécaniques se retrouvent entre les mains de Thierry et ses potes, véritables passionnés de ces moteurs à bout de souffle.