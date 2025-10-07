Plongez dans un voyage introspectif et artistique avec Libération, un jeu de 52 exercices d'écriture dédiés à la libération émotionnelle. Organisé autour de cinq thèmes puissants - reconnexion à soi, lâcher prise, éclat de plume, blessures du passé et expression créative -, ce jeu vous offre un espace pour exprimer vos émotions et explorer votre monde intérieur. Pensé pour accompagner vos moments de calme et de soin de soi, Libération devient rapidement l'allié idéal de vos soirées cocooning, offrant une parenthèse bienveillante pour vous recentrer. Une création de Marion Du B', auteure de la saga "La Thérapie par le Rire" .